TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Galatasaray yabancı krizine çözüm arıyor. Şu anda kadrosunda 14 yabancı bulunan Sarı-Kırmızılılar, orta alana yapacağı transfere yer açmak için Midtsjö'yü göndermeyi planlıyor.
Ancak Sergio Ramos ya da farklı bir stoperin alınması için hangi yabancının gönderileceği belirsizliğini koruyor. İddialara göre yapılan son toplantının ardından Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündeme geldi.
Özellikle geçtiğimiz sezonun son bölümünden bu yana bekleneni veremeyen Portekizli yıldızla yolları ayırıp bu bölgeye yerli bir futbolcunun transferinin konuşulduğu belirtiliyor.