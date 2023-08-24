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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılarda çalışmalar devam ediyor. Önceliğini orta saha bölgesine veren Cimbom görüşmelerini sürdürürken yönetim yerli takviyesi yapma kararı aldı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan 2 isim. | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Galatasaray yabancı krizine çözüm arıyor. Şu anda kadrosunda 14 yabancı bulunan Sarı-Kırmızılılar, orta alana yapacağı transfere yer açmak için Midtsjö'yü göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Ancak Sergio Ramos ya da farklı bir stoperin alınması için hangi yabancının gönderileceği belirsizliğini koruyor. İddialara göre yapılan son toplantının ardından Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Özellikle geçtiğimiz sezonun son bölümünden bu yana bekleneni veremeyen Portekizli yıldızla yolları ayırıp bu bölgeye yerli bir futbolcunun transferinin konuşulduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Takvim'in haberine göre; bu bölge için ilk düşünülen isim Salih Özcan. Almanya'da Borussia Dortmund formasını giyen milli futbolcunun transferi için gizli bir şekilde çalışmalara başlandığı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yerli harekatı! 14 yabancı sorunu için çözüm arayışları...

Ayrıca Torino formasını giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan'ın da transferinin gündemde olduğu gelen bilgiler arasında.

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