Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - TEK TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK
11'i görünce "Hocanın bir bildiği var" repliği takımına tutkuyla bağlı taraftarın koşulsuz destek repliği ama bir de oyunun hafızası ve geçmişin tereddüt yaratan gerçekleri vardı sahada.
BÜLENT TİMURLENK - TEK TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK
11'i görünce "Hocanın bir bildiği var" repliği takımına tutkuyla bağlı taraftarın koşulsuz destek repliği ama bir de oyunun hafızası ve geçmişin tereddüt yaratan gerçekleri vardı sahada.
Galatasaray geçen sezonun başını kanatlarda Yunus ve Kerem ile oynamış, takım 8 maçta 5 galibiyet alırken, Gomis, Yunus'un oyundan çıktığı iki maçta filmin sonunda ipten almış, üretemeyen bir oyun vardı. Elbette Icardi'siz..
İşte tam da bu yüzden Yunus'u 11'de görünce, Torreira'sız orta sahada da Berkan olunca problemin suni çimden öte olduğunu söylemek zor değildi.
Belki de bugün uğurlanacak Yunus'un yetiştiği formayla en verimli maçını oynaması, Okan Buruk'un dün bildiği miydi şansı mı, karar sizin.
Sergio'nun frikik golü öncesi faulü alan, Icardi'nin sanat eseri golünün asistini yapan Yunus, Mertens öncesinde faul yapmasa ilk yarıda Molde'nin fişini çekecek golü de atmıştı.
İlk 20 dakika facia oyundan devreye 2-1 önde giden takım yeteri kadar ders çıkarmalıydı ama ikinci yarıda takım savunması adına ortaya konan, unutulması gereken bir performans.
Icardi ile Berkan'ın aynı takımda oynaması, tek taş pırlantayı gümüş yüzüğe mıhlamak gibi bir şey.
Okan Buruk'un galibiyete rağmen çözmesi gereken problemler makul boyuttaki bir fontla tek sayfaya sığmaz. Dersini çalışmak için önünde nasıl olsa bir haftası var.