Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Molde'yi 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 09:10
Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - TEK TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK

11'i görünce "Hocanın bir bildiği var" repliği takımına tutkuyla bağlı taraftarın koşulsuz destek repliği ama bir de oyunun hafızası ve geçmişin tereddüt yaratan gerçekleri vardı sahada.

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray geçen sezonun başını kanatlarda Yunus ve Kerem ile oynamış, takım 8 maçta 5 galibiyet alırken, Gomis, Yunus'un oyundan çıktığı iki maçta filmin sonunda ipten almış, üretemeyen bir oyun vardı. Elbette Icardi'siz..

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

İşte tam da bu yüzden Yunus'u 11'de görünce, Torreira'sız orta sahada da Berkan olunca problemin suni çimden öte olduğunu söylemek zor değildi.

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Belki de bugün uğurlanacak Yunus'un yetiştiği formayla en verimli maçını oynaması, Okan Buruk'un dün bildiği miydi şansı mı, karar sizin.

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Sergio'nun frikik golü öncesi faulü alan, Icardi'nin sanat eseri golünün asistini yapan Yunus, Mertens öncesinde faul yapmasa ilk yarıda Molde'nin fişini çekecek golü de atmıştı.

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

İlk 20 dakika facia oyundan devreye 2-1 önde giden takım yeteri kadar ders çıkarmalıydı ama ikinci yarıda takım savunması adına ortaya konan, unutulması gereken bir performans.

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Icardi ile Berkan'ın aynı takımda oynaması, tek taş pırlantayı gümüş yüzüğe mıhlamak gibi bir şey.

Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

Okan Buruk'un galibiyete rağmen çözmesi gereken problemler makul boyuttaki bir fontla tek sayfaya sığmaz. Dersini çalışmak için önünde nasıl olsa bir haftası var.

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