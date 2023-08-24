Bülent Timurlenk Molde-Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - TEK TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK

11'i görünce "Hocanın bir bildiği var" repliği takımına tutkuyla bağlı taraftarın koşulsuz destek repliği ama bir de oyunun hafızası ve geçmişin tereddüt yaratan gerçekleri vardı sahada.