Spor yazarları Molde - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı kırmızıların dün geceki gibi bir orta sahayla değil Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi'nde bile başarılı olması hayal. Yunus Akgün için dün geceki performansından dolayı çok sevindim. Ona hep inandım ve azıcık böbürlenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Gideceğinin konuşulduğu şu günlerde ben Galatasaray'da kalmasının onun için de Galatasaray için de daha hayırlı olacağı kanaatindeyim.