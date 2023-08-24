Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde deplasmanına konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Cimbom'u galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midstjö kaydetti.
Norveç ekibiyle salı günü oynayacağı rövanş maçını da kazanarak gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transferde de gaza bastı.
Uzun süredir orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor.
Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya zorunlu opsiyonla kiralanması ve Yunus Akgün'ün transferi için de Leicester'la anlaşılması sonrası ekonomik olarak eli güçlenen sarı-kırmızılılar, orta alan bölgesi için çok önemli isimlerle görüşüyor.
RYAN GRAVENBERCH İÇİN DEV TEKLİF
Adı Marco Verratti ile anılan Galatasaray'ın listesindeki bir başka oyuncu olan Ryan Gravenberch konusunda da çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.
Takvim'in haberine göre; yönetimin, Hollandalı yıldız için Bayern Münih'e 10 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif götürdüğü öne sürülüyor.
Ryan Gravenberch geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 33 maça çıktı.
Hollandalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Gravenberch'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.
NDIDI İÇİN DEVLER LİGİ BEKLENİYOR
İngiliz basını ise Cimbom'un Champhionship ekibi Leicester'dan Wilfred Ndidi'nin peşinde olduğunu yazıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması durumunda gelecek geliri de orta alana yapılacak transfer için kullanmayı düşünüyor.
Wilfred Ndidi geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 30 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız skor katkısı üretemedi.
Ndidi'nin Leicester ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.