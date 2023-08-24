Haberler Galatasaray Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçunında Molde'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü futbolcular Sergio Ramos ve Marco Verratti'nin transferleri için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, iki yıldız ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:36
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Cimbom'u galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midstjö kaydetti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Norveç ekibiyle salı günü oynayacağı rövanş maçını da kazanarak gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transferde de gaza bastı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Uzun süredir orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya zorunlu opsiyonla kiralanması ve Yunus Akgün'ün transferi için de Leicester'la anlaşılması sonrası ekonomik olarak eli güçlenen sarı-kırmızılılar, orta alan bölgesi için çok önemli isimlerle görüşüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

RYAN GRAVENBERCH İÇİN DEV TEKLİF

Adı Marco Verratti ile anılan Galatasaray'ın listesindeki bir başka oyuncu olan Ryan Gravenberch konusunda da çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Takvim'in haberine göre; yönetimin, Hollandalı yıldız için Bayern Münih'e 10 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif götürdüğü öne sürülüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Ryan Gravenberch geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 33 maça çıktı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Gravenberch'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

NDIDI İÇİN DEVLER LİGİ BEKLENİYOR

İngiliz basını ise Cimbom'un Champhionship ekibi Leicester'dan Wilfred Ndidi'nin peşinde olduğunu yazıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması durumunda gelecek geliri de orta alana yapılacak transfer için kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Sergio Ramos ve Marco Verratti derken...

Wilfred Ndidi geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 30 maça çıktı.

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