Erling Moe meydan okudu

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi. Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Moe, "Galatasaray çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın (Bugün) kim daha iyi göreceğiz" diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı.
MoldeTeknik Direktörü Erling Moe, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi. Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Moe, "Galatasaray çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın (Bugün) kim daha iyi göreceğiz" diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı.