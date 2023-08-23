En çılgını Aslantepe

Barça'nın 20 yaşındaki yıldızı Pedri, kendisini en çok etkileyen atmosferin Galatasaray stadı olduğunu söyledi. Yetenekli futbolcu, bir röportajda "Seni en çok etkileyen 3 stadyum?" sorusuna "G.Saray stadıydı çünkü daha önce bu statta maç oynamamıştım. Yaşadığım atmosfer inanılmazdı, sahada tam bir çılgınlık vardı. Diğer statlar Bernabeu ve Camp Nou" cevabını verdi.
Barça'nın 20 yaşındaki yıldızı Pedri, kendisini en çok etkileyen atmosferin Galatasaray stadı olduğunu söyledi. Yetenekli futbolcu, bir röportajda "Seni en çok etkileyen 3 stadyum?" sorusuna "G.Saray stadıydı çünkü daha önce bu statta maç oynamamıştım. Yaşadığım atmosfer inanılmazdı, sahada tam bir çılgınlık vardı. Diğer statlar Bernabeu ve Camp Nou" cevabını verdi.