Haberler Galatasaray Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken hakem Atilla Karaoğlan için ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 07:40
Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KARAOĞLAN'I HİÇ BU KADAR KÖTÜ GÖRMEDİM

Galatasaray, yine Icardi'siyle kazandı. Gerçekten adam kovalamayan, çok fazla pres yapmayan bir görünüm sergilese de Icardi ceza sahası içinde tek vuruşun dünya çapında ustalarından biri.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Mesela attığı ikinci gol. Kimse kafayla o mesafeden oraya vuramaz. Adeta eliyle atsa başaramaz.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Yine ilk golde ayak üstüyle Uğurcan'ın açılırken sabit ayağıyla müthiş bir sezgi ve teknik.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Trabzonspor ilk dakikalarda Umut'la öne geçebilirdi. Daha sonraki dakikalarda dengede giden maç Bakasetas'ın kaptırdığı ya da Torreira'nın faulle aldığı top sonrası Kerem hemen Icardi'nin koşu yoluna bıraktı o da Galatasaray'ı öne geçirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Kerem bir an geç kalsa pası bir saniye geç çıkarsa Icardi ofsaytta olacaktı ama olmadı. İkinci yarı tüm kontrol neredeyse Galatasaray'daydı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Çok fazla pozisyon üretmeseler de kaçırdıkları pozisyonlar vardı. Icardi çok zor bir golü klasına yakışır bir şekilde ağlara gönderdi.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Gelelim hakeme; Atilla Karaoğlan'ı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Sonuca etkili hataları dışında faullerde de çok fazla hata yaptı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

İlk yarıda Trezeguet'in, Boey'in çenesine vurduğu yumruk penaltı olmalıydı. Ne Karaoğlan fark etti ne de VAR müdahale etti.

Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Galatasaray'ın golü öncesi Torreira'nın Bakasetas'ın ayağına basması var. VAR sistemi olmasa bu tür pozisyonlar gözden kaçabilir ama hem ligimiz hem de Avrupa'da bu tür basma eylemleri sonucu gelen gollerde VAR müdahalesi oluyor. Ama dün gece olmadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..."
Icardi'ye büyük övgü! "Bir uzaylı sanki"
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Ağustos)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..." Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..." 07:49
Çakar yorumladı! Penaltı var mı? Çakar yorumladı! Penaltı var mı? 07:40
Icardi'ye büyük övgü! "Bir uzaylı sanki" Icardi'ye büyük övgü! "Bir uzaylı sanki" 07:37
Tribünden Tete desteği Tribünden Tete desteği 06:32
Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! 04:11
Ümraniye’de sessizlik Ümraniye’de sessizlik 01:45
Daha Eski
Şanlıurfa’dan zirve hamlesi Şanlıurfa’dan zirve hamlesi 01:43
Son Aslan Ziyech Son Aslan Ziyech 01:43
Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! 01:36
G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! 01:36
Dev maçta şok sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi Dev maçta şok sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi 01:36
G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:36