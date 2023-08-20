Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KARAOĞLAN'I HİÇ BU KADAR KÖTÜ GÖRMEDİM
Galatasaray, yine Icardi'siyle kazandı. Gerçekten adam kovalamayan, çok fazla pres yapmayan bir görünüm sergilese de Icardi ceza sahası içinde tek vuruşun dünya çapında ustalarından biri.
AHMET ÇAKAR - KARAOĞLAN'I HİÇ BU KADAR KÖTÜ GÖRMEDİM
Galatasaray, yine Icardi'siyle kazandı. Gerçekten adam kovalamayan, çok fazla pres yapmayan bir görünüm sergilese de Icardi ceza sahası içinde tek vuruşun dünya çapında ustalarından biri.
Mesela attığı ikinci gol. Kimse kafayla o mesafeden oraya vuramaz. Adeta eliyle atsa başaramaz.
Yine ilk golde ayak üstüyle Uğurcan'ın açılırken sabit ayağıyla müthiş bir sezgi ve teknik.
Trabzonspor ilk dakikalarda Umut'la öne geçebilirdi. Daha sonraki dakikalarda dengede giden maç Bakasetas'ın kaptırdığı ya da Torreira'nın faulle aldığı top sonrası Kerem hemen Icardi'nin koşu yoluna bıraktı o da Galatasaray'ı öne geçirdi.
Kerem bir an geç kalsa pası bir saniye geç çıkarsa Icardi ofsaytta olacaktı ama olmadı. İkinci yarı tüm kontrol neredeyse Galatasaray'daydı.
Çok fazla pozisyon üretmeseler de kaçırdıkları pozisyonlar vardı. Icardi çok zor bir golü klasına yakışır bir şekilde ağlara gönderdi.
Gelelim hakeme; Atilla Karaoğlan'ı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Sonuca etkili hataları dışında faullerde de çok fazla hata yaptı.
İlk yarıda Trezeguet'in, Boey'in çenesine vurduğu yumruk penaltı olmalıydı. Ne Karaoğlan fark etti ne de VAR müdahale etti.
Galatasaray'ın golü öncesi Torreira'nın Bakasetas'ın ayağına basması var. VAR sistemi olmasa bu tür pozisyonlar gözden kaçabilir ama hem ligimiz hem de Avrupa'da bu tür basma eylemleri sonucu gelen gollerde VAR müdahalesi oluyor. Ama dün gece olmadı.
İkinci yarıda Galatasaray'ın Mertens'e yapılan pozisyonda penaltı beklemesi gereksiz. Mertens Trabzonsporlu oyuncu topa vuracakken ayağını önüne koyuyor. Yani hakemin devam kararı doğru.