Aslan yeni Kerem'ini buldu

Bir yandan flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, diğer yandan genç yıldız adaylarını da bitiriyor... Daha önce Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı alt liglerden transfer eden sarı-kırmızılılar, bu kez Ankaraspor'dan İlhami Sıraçhan Nas'ı bitirdi. 2. Lig'de forma giyen 21 yaşındaki orta sahayla 5 yıllık anlaşma sağlandı. 400 bin euro ödenecek genç oyuncunun sonraki satışı için de yüzde 20 pay verilecek. Süper Lig'de uzun yıllar top koşturan Mehmet Nas'ın oğlu olan Sıraçhan, geçen sezon Ankaraspor'da 34 maçta 5 kez ağları sarsmıştı.