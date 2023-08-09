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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, defans mevkisine takviye yapmak için operasyonlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:06
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Yeni sezon öncesi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Transfer operasyonlarına devam eden sarı-kırmızılılarda şimdiki hedef savunma hattının güçlendirilmesi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

İngiliz ekibinin de oyuncuyu kadroda düşünmediği, satın alma opsiyonlu kiralık ya da direkt kalıcı transferine sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Premier Lig'den bazı ekiplerin ve Inter'in bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

JAPHET TANGANGA KİMDİR?

31 Mart 1999 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Profesyonel futbol kariyerine Tottenham altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

2020 yılında Tottenham'da A takıma yükseldi. Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Tanganga'ya kanca! Rakibi Inter

Tanganga, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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