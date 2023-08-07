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Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı için Slovenya’ya ulaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, Slovenya'ya ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:20
Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı için Slovenya’ya ulaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Slovenya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu, Ljubljana maçı öncesi Stozice Stadı'nda bugün TSİ 20.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak.

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