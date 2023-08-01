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Zalgiris hocası Vladimir Cheburin: Galatasaray'a saygı duyuyoruz

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Zalgiris'te teknik direktör Vladimir Cheburin, mücadelede her türlü sonucun çıkabileceğini vurguladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 20:20
Zalgiris hocası Vladimir Cheburin: Galatasaray'a saygı duyuyoruz

RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Cheburin, "Burada bulunmaktan dolayı memnunuz. Takımlar birbirlerini az da olsa tanıyorlar. İlk maçtaki 2-2'lik beraberlikten memnunuz. Biz Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Galatasaray, geleneksel, tarihi ve geçmişi olan büyük bir takım. Fakat top yuvarlak olduğu için her şey değişebilir. Her şey ortada olacak. Herkes bir plan yaptı, bu planların sonucu belli olacak." ifadelerini kullandı.

"KAZANIP KUTLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hafta sonunda lig maçında sahasında lider Panevezys'e 2-1 mağlup olmalarının bu maçı etkilemeyeceğini söyleyen Vladimir Cheburin, lig ve Avrupa maçlarına farklı gözle bakılması gerektiğini söyledi.

RAMS Park'ın çok güzel bir stat olduğunu ve ortamın da etkileyici olacağını belirten Cheburin, şöyle devam etti:

"Fakat söylediğimiz gibi, bütün sahalar düz ve top da yuvarlak olduğu için sonuç farklı olabilir. Galatasaray için taraftar avantajı olacak ama güzel bir oyun sergiledikten sonra, karşı taraf için de zevkli bir maç olacaktır."

Cheburin son olarak turu geçmeleri durumunda nasıl bir kutlama yapacakları sorusuna "Çok basit değil. Kazanıp kutlamak için elimizden geleni yapacağız. Her şey adım adım gidecek." cevabını verdi.

SAULIUS MIKOLIUNAS: "EN İYİ SKORLA BURADAN AYRILMAK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında katılan takım kaptanı Saulius Mikoliunas, Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu dile getirdi.

Bir futbolcunun kariyerinde böyle bir ülkede maça çıkma şansı yakalamasının önemli olduğunu söyleyen Mikoliunas, "Böyle bir yerde böyle bir takıma karşı mücadele edecek olmak, bizim için şans. Kalabalık bir taraftar önünde oynamayı bekliyoruz. Elimizden geleni göstererek en iyi skorla buradan ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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