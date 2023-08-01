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Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 21:12
Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Dinamik ısınma ve kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Gaziantep FK'den kadroya katılan kaleci Günay Güvenç, sarı-kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıktı. Sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile Wilfried Zaha, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, sonrasında bireysel programları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, antrenmanla Zalgiris müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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