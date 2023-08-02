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Ali Cengiz oyunu

Başkan Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Ali Cengiz oyunu
Galatasaray'ı karıştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Dursun Özbek, "Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir. Bu Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk. Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter" dedi. Ali Koç'un 'O senin karşına çıkamaz, hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullandığı ismin Metin Öztürk olduğu iddia edilmişti
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