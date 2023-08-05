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TRANSFER HABERİ: Galatasaraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir uğraş verdiği Taygun Ndombele transferinde sona yaklaştı. Dünyaca ünlü yıldız ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İngiliz ekibi Tottenham ile pazarlık yapılıyor. İşte transferde son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!

Orta sahaya yapacağı transfer için birçok isimle görüşen Galatasaray'a Tanguy Ndombele'den olumlu yanıt geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!

Tottenham'ın 26 yaşındaki yıldızı, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığını belirtti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!

Bunun üzerine hemen Tottenham'la masaya oturan Cimbom, 2 milyon euro kiralama bedeli önerdi.

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