TRANSFER HABERİ: Galatasaraylılara müjde: O yıldız gelmeyi kabul etti!

Orta sahaya yapacağı transfer için birçok isimle görüşen Galatasaray'a Tanguy Ndombele'den olumlu yanıt geldi.
Tottenham'ın 26 yaşındaki yıldızı, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığını belirtti.
Orta sahaya yapacağı transfer için birçok isimle görüşen Galatasaray'a Tanguy Ndombele'den olumlu yanıt geldi.
Tottenham'ın 26 yaşındaki yıldızı, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığını belirtti.
Satın alma opsiyonu olarak da 6 milyon euro önerdi.
İki kulüp arasında pazarlık sürüyor. Taraflar her an anlaşabilir.