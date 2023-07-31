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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Atalay Babacan ile yolları ayırdı!

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:18
TRANSFER HABERİ | Galatasaray Atalay Babacan ile yolları ayırdı!

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray altyapısına 2013'te Denizlispor'dan transfer edilen Atalay, 2020-2021 sezonunu Adanaspor, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunu ise Sarıyer'de kiralık olarak geçirdi.

Sarı-kırmızılı formayı üçer Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında terleten 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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