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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geldi!

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Arjantinli yıldız santrfor Mauro Icardi İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 00:17
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi İstanbul'a geldi!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi.

Sarı kırmızılılar Arjantinli golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yıldız oyuncuyu binlerce taraftar Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya geldi.

MAURO ICARDI'NİN İLK SÖZLERİ;

Mauro Icardi: "Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyordum. Geri döndüğüm için Çok mutluyum."

"ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEDEYİM"

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Icardi, "Çok güzel bir ülkedeyim, burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyoruz. Tekrar en büyük olduğunu göstermemiz gerekiyor."

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti. Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu. 2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı. 2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi Galatasaray tarafından alındı.

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