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TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta Wilfried Zaha şoku yaşanıyor. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Uzun yılllar forma giymesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Zaha'nın ayrılığı Crystal Palace cephesinde üzüntüye neden oldu. Ada ekibinde teknik direktör Roy Hodgson ve kulüp başkanı Steve Parish, Zaha hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 18:34
TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Galatasaray sezonun transferini Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak yaptı.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Sarı-kırmızılılar, uzun süre ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak büyük sükse uyandırdı.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişili hücum oyuncusu, 3 yıllık kontrata imzayı attı.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

2.33 milyon euro imza parası veren Cimbım, yıldız isme her sene için 4.35 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın sözleşme uzatmak için büyük çaba gösterdiği Wilfried Zaha, ayrılık kararından vazgeçmedi ve tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Ada temsilcisinde önemli figürler arasında olan Zaha'nın ayrılığı büyük bir üzüntüyle karşılandı.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Her zaman kulübün geleceğine bağlı kalacağını ve bu sezon onunla birlikte çalışma fırsatı bulacağımı ummuştum.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Teknik direktör olarak görev yaptığım süre boyunca, yaptığı her şey için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kulüp ikonik bir figürü kaybetti.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Wilfried'i daha uzun süre kalmaya ikna edemediğimiz için üzgün olmakla birlikte, kendisine ve ailesine yeni maceralarında bol şans dilemekten başka bir şey yapamıyoruz." diye konuştu.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ise Zaha için, "Wilfried Zaha en iyi ve etkili oyuncumuz olduktan sonra kulüpten ayrıldı. Kariyeri sona ermeden önce farklı bir yerde, yeni bir deneyim yaşamak ve başka bir mücadeleye girmek istedi. Sanırım bu hepimizin anlayabileceği bir şey." sözlerini sarf etti.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

İngiliz ekibinde 458 resmi maçta forma giyen Wilfried Zaha, 90 gol ve 76 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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