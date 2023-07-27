TRANSFER HABERİ: Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Çok üzgünüz"

Galatasaray sezonun transferini Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak yaptı.
Galatasaray sezonun transferini Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak yaptı.
Sarı-kırmızılılar, uzun süre ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak büyük sükse uyandırdı.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişili hücum oyuncusu, 3 yıllık kontrata imzayı attı.
2.33 milyon euro imza parası veren Cimbım, yıldız isme her sene için 4.35 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
İngiliz ekibi Crystal Palace'ın sözleşme uzatmak için büyük çaba gösterdiği Wilfried Zaha, ayrılık kararından vazgeçmedi ve tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Ada temsilcisinde önemli figürler arasında olan Zaha'nın ayrılığı büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Crystal Palace teknik direktörü Roy Hodgson ve kulüp başkanı Steve Parish, Zaha'nın ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"İKONİK BİR FİGÜRÜ KAYBETTİK"
Hodgson, "Wilf'in ayrılmaya ve futbol hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini duymak çok üzücüydü.
Her zaman kulübün geleceğine bağlı kalacağını ve bu sezon onunla birlikte çalışma fırsatı bulacağımı ummuştum.
Teknik direktör olarak görev yaptığım süre boyunca, yaptığı her şey için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kulüp ikonik bir figürü kaybetti.
Wilfried'i daha uzun süre kalmaya ikna edemediğimiz için üzgün olmakla birlikte, kendisine ve ailesine yeni maceralarında bol şans dilemekten başka bir şey yapamıyoruz." diye konuştu.
Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ise Zaha için, "Wilfried Zaha en iyi ve etkili oyuncumuz olduktan sonra kulüpten ayrıldı. Kariyeri sona ermeden önce farklı bir yerde, yeni bir deneyim yaşamak ve başka bir mücadeleye girmek istedi. Sanırım bu hepimizin anlayabileceği bir şey." sözlerini sarf etti.
İngiliz ekibinde 458 resmi maçta forma giyen Wilfried Zaha, 90 gol ve 76 asistlik katkı verdi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.