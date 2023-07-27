GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti.
Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Zalgiris deplasmanında son 25 dakika oyuna giren ve forma rekabeti yaşadığı Yunus'tan daha etkili olan Rumen oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermeyi düşündüğü öğrenildi.
2021 yazında FCSB'den Galatasaray'a 4.2 milyon euro karşılığında transfer edilen Morutan, geride bıraktığımız sezonu Pisa'da kiralık geçirmişti.
Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?
25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj altyapısında başladı.
2021 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Pisa'da kiralık olarak forma giydi.
Orta sahada on numara mevkisinde forma giyen Morutan, sağ kanatta da oynayabiliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...