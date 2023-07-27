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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuyla start veren Galatasaray, Zalgiris ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda başarılı performans sergileyen yıldız isim hakkında karar verildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:21
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan'ın bu sezonki performansı teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

Sabah'ta yer alan habere göre Zalgiris deplasmanında son 25 dakika oyuna giren ve forma rekabeti yaşadığı Yunus'tan daha etkili olan Rumen oyuncu için teknik ekibin 'kalsın' raporu vermeyi düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

2021 yazında FCSB'den Galatasaray'a 4.2 milyon euro karşılığında transfer edilen Morutan, geride bıraktığımız sezonu Pisa'da kiralık geçirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Karar verildi! Takımda kalıyor

Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj altyapısında başladı.

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