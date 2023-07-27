Haberler Galatasaray Fatih Terim sahalara dönüyor! Yeni takımı...

Fatih Terim sahalara dönüyor! Yeni takımı...

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sahalara dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, tecrübeli teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 10:50
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'ın gözdesi için Suudi kulübü de devrede!
G.Saray'da ayrılık yakın! Kararını verdi
ATA AÖF taban puanları 2023
Polislik (PMYO) taban puanları 2023
BESYO taban puanları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Dominguez harekatı! F.Bahçe'den Dominguez harekatı! 11:11
Pendikspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Pendikspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 11:08
Terim sahalara dönüyor! Yeni takımı... Terim sahalara dönüyor! Yeni takımı... 10:49
Zeljeznicar - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Zeljeznicar - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 10:45
Avustralya - Nijerya maçı saat kaçta? Avustralya - Nijerya maçı saat kaçta? 10:38
Portekiz - Vietnam maçı saat kaçta? Portekiz - Vietnam maçı saat kaçta? 10:31
Daha Eski
Ve düğmeye basıldı! Kiralık olarak... Ve düğmeye basıldı! Kiralık olarak... 10:26
G.Saray'da ayrılık yakın! Kararını verdi G.Saray'da ayrılık yakın! Kararını verdi 09:51
Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi F.Bahçe'ye getirecek Dzeko'dan transfer telefonu! Yıldız ismi F.Bahçe'ye getirecek 09:47
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 09:30
Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı Nelsson bilmecesi! Aklı o takımda kaldı 09:30
Çakar'dan flaş yorum! "Bir maçta 4-5 gol bile atabilir" Çakar'dan flaş yorum! "Bir maçta 4-5 gol bile atabilir" 08:59