TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayıma geçildi.
Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayıma geçildi.
PSG'den ayrılma kararı alan Arjantinli yıldız Paredes'ten istediği yanıtı bir türlü alamayan sarı-kırmızılılar, Fred için girişimlerini hızlandırdı.
30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için yaptığı ilk girişimlerde istediği sonucu alamayan Cimbom, bu transferde geri adım atmadı.
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, kariyerine öncelikle İngiltere'de devam etmek isteyen tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için her yolu deniyor.
Cimbom, hem oyuncu hem de menajeri ile sıcak temasa devam ediyor.
GALATASARAY TEKLİF YÜKSELTTİ!
Brezilyalı oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep edildi. Galatasaray Yönetimi, 6 milyon Euro olan teklifini revize ederek, 8 milyon Euro'ya çıkardı.
Bir senelik sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin ikna edilmesi gerekiyor. Ancak United'ın, 12 milyon Euro'da ısrarcı olması can sıkıyor.
ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI!
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fred'in transfer listelerinde olduğunu dile getirmişti.
Brezilyalı oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi ile bonservis konusunda görüşmeleri de sürdürüyor.
Fred'in ikna olması durumunda bonservis konusunda daha net adımların atılması bekleniyor. İngiliz ekibi, Brezilyalı oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.
Fred, geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.
Deneyimli isim, profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı. Başarılı oyuncu, 2013 yılında 15 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.
Fred, 2018 yazında ise 59 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.
Brezilya Milli Takımı ile 32 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki oyuncu, skor üretemedi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.