Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Son dakika spor haberi: Son olarak Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan Galatasaray, transfer harekatına devam ediyor. Eksik bölgeler için arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha takviyesine çevrildi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir yıldızı kadrosuna katmayı amaçlayan Cimbom, bir süredir Manchester United'dan ayrılması gündeme gelen Fred ile ilgileniyor. Transferde ısrarcı olan yönetim, transfer teklifini yükseltti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:15
TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayıma geçildi.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

PSG'den ayrılma kararı alan Arjantinli yıldız Paredes'ten istediği yanıtı bir türlü alamayan sarı-kırmızılılar, Fred için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için yaptığı ilk girişimlerde istediği sonucu alamayan Cimbom, bu transferde geri adım atmadı.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, kariyerine öncelikle İngiltere'de devam etmek isteyen tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için her yolu deniyor.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Cimbom, hem oyuncu hem de menajeri ile sıcak temasa devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

GALATASARAY TEKLİF YÜKSELTTİ!
Brezilyalı oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep edildi. Galatasaray Yönetimi, 6 milyon Euro olan teklifini revize ederek, 8 milyon Euro'ya çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Bir senelik sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin ikna edilmesi gerekiyor. Ancak United'ın, 12 milyon Euro'da ısrarcı olması can sıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI!
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fred'in transfer listelerinde olduğunu dile getirmişti.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Brezilyalı oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi ile bonservis konusunda görüşmeleri de sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Fred'in ikna olması durumunda bonservis konusunda daha net adımların atılması bekleniyor. İngiliz ekibi, Brezilyalı oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Fred, geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Deneyimli isim, profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı. Başarılı oyuncu, 2013 yılında 15 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Fred, 2018 yazında ise 59 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Varsa yoksa Fred! Galatasaray'dan yeni hamle

Brezilya Milli Takımı ile 32 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki oyuncu, skor üretemedi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın futbolcusuna çirkin saldırı! İşte genç ismin sağlık durumu...
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak
Pereira şiddetle önerdi! F.bahçe'ye 20'lik yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SORUSU CEVABI
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti Taylan Antalyalı'nın yeni takımı netleşti 13:48
Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi 13:42
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi 13:28
F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro... 13:24
Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda... Trabzonspor'da Orsic şoku! Antrenmanda... 13:23
Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm 13:18
Daha Eski
Varsa yoksa Fred! G.Saray'dan yeni hamle Varsa yoksa Fred! G.Saray'dan yeni hamle 13:15
Alex Telles resmen imzayı attı! Alex Telles resmen imzayı attı! 12:19
Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'ye gelecek mi? Flaş transfer sözleri! F.Bahçe'ye gelecek mi? 12:15
Saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 12:05
Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak Icardi'ye görülmemiş tören! İlk imzası gölgede kalacak 11:56
Real Madrid - Milan maçı saat kaçta? Real Madrid - Milan maçı saat kaçta? 11:42