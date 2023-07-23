Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok konuşulacak bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Zaha'yı KAP'a bildirdikten sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulunan bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşıma "ZAHAHAHA" notu eklenirken, videoda son dönemlerin popüler şarkısı "Ali Cabbar" kullanıldı.