Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki Wilfried Zaha'yı KAP'a bildiren Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere göndermede bulundu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 17:28
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok konuşulacak bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Zaha'yı KAP'a bildirdikten sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulunan bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşıma "ZAHAHAHA" notu eklenirken, videoda son dönemlerin popüler şarkısı "Ali Cabbar" kullanıldı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Dazet Wilfried Armel Zaha ile görüşmelere başlandı!
Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
F.Bahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NE?
EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?
ERİYEN SAATLER SORUSU CEVABI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak... G.Saray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak... 17:06
G.Saray Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi! 17:01
Leon Marchand Michael Phelps'in dünya rekorunu kırdı Leon Marchand Michael Phelps'in dünya rekorunu kırdı 16:52
Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 16:13
Arnaut Danjuma Everton'a kiralandı! Arnaut Danjuma Everton'a kiralandı! 15:46
Volkan Demirel: 10 oyuncu ile anlaştık Volkan Demirel: 10 oyuncu ile anlaştık 15:43
Daha Eski
Milli kürekçi Elis Özbay U23 Dünya Şampiyonu oldu Milli kürekçi Elis Özbay U23 Dünya Şampiyonu oldu 15:06
Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... Uğurcan'dan transfer açıklaması! Galatasaray... 15:01
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! İlk temas kuruldu 14:38
Ümraniyespor takviyelere devam ediyor! Ümraniyespor takviyelere devam ediyor! 14:19
Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? 14:09
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 14:03