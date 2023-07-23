Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, ilk olarak İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katmıştı.
Hücum hattına Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transfer edildi.
Her konuda anlaşma sağlanan Mauro Icardi'de ise rahatsızlığı bulunan eşi Wanda Nara'nın test sonuçları bekleniyor.
Galatasaray'da orta saha için de arayışlar sürüyor.
Sarı kırmızılı yönetim, Avrupa'da başarılı olacak bir takım kurma hedefiyle hareket ediyor.
Listesinin başında Leandro Paredes olan Galatasaray, henüz Arjantinli oyuncuyu ikna edemedi.
GIOVANI LO CELSO'YA KANCA
TRT Spor'un haberine göre; orta sahada diğer alternatiflere yönelen sarı kırmızılılar, Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.
Son 1 buçuk sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren Arjantinli futbolcu, Tottenham'a geri döndü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor.
27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY KEREM DEMİRBAY'I DA İSTİYOR
Bu arada Galatasaray, Kerem Demirbay'ı da kadrosuna katmak istiyor.
Üç kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, alternatifli bir orta saha kurgusu oluşturmayı hedefliyor.
Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, tecrübeli oyuncunun yerli statüsünde oynayacak olması nedeniyle bu transferde oldukça istekli olduğu öğrenildi.