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Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. PSG forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir başka Arjantinli yıldızın transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 17:06
Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Hücum hattına Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transfer edildi.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Her konuda anlaşma sağlanan Mauro Icardi'de ise rahatsızlığı bulunan eşi Wanda Nara'nın test sonuçları bekleniyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Galatasaray'da orta saha için de arayışlar sürüyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Sarı kırmızılı yönetim, Avrupa'da başarılı olacak bir takım kurma hedefiyle hareket ediyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Listesinin başında Leandro Paredes olan Galatasaray, henüz Arjantinli oyuncuyu ikna edemedi.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

GIOVANI LO CELSO'YA KANCA

TRT Spor'un haberine göre; orta sahada diğer alternatiflere yönelen sarı kırmızılılar, Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Son 1 buçuk sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren Arjantinli futbolcu, Tottenham'a geri döndü.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

27 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

GALATASARAY KEREM DEMİRBAY'I DA İSTİYOR

Bu arada Galatasaray, Kerem Demirbay'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Üç kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, alternatifli bir orta saha kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

Galatasaray'a Tangocu orta saha! Paredes denmişti ancak...

Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, tecrübeli oyuncunun yerli statüsünde oynayacak olması nedeniyle bu transferde oldukça istekli olduğu öğrenildi.

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