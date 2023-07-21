Kaos yaratılıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF'nin komisyon kurma kararını Tahkim'e taşıyacaklarını açıkladı. Sponsorluk imza töreninde konuşan Özbek, yıldız uygulamasına 20 yıl önce başlandığını hatırlatarak, "2001-2002'de yapılan tespitlerle bu işe nokta konmuş. Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili düşünceye girmesin. TFF'nin aldığı karar çok yanlış, geçmişini inkar eden ve hukuksuz. Bununla ilgili Tahkim Kurulu'na gideceğiz" diye konuştu.

BAŞARISIZLIKLAR DİZ BOYU

Özbek, TFF'yi kurduğu komisyondan dolayı kınadığını dile getirdi. "Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahir" diyerek şöyle devam etti: Bugün Türkiye futbolunun nerede olduğu veya marka değerinin nasıl yükseltileceği konuşulmuyor. Milattan önce kaç şampiyonluk olduğu konuşuluyor. Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek bir konuyu ülke gündemine koyduk. Şimdi de 3-5 sene bunu tartışırız. Hepimiz finansal kriz yaşıyoruz. Bunu konuşan yok. Başarısızlıklarımız diz boyu..

SÜPER KUPA'YI TFF'YE SORUN!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili bir soru üzerine Timur, "Avrupa maçları erken başladı, belki ondan açıklanmadı" dedi. Bunun üzerine "Ben öyle düşünmüyorum" diyen Özbek, "TFF'nin neyi, nasıl düşündüğü konusunda fikir beyan etmek çok zor. Süper Kupa tarihi bellidir. Herhalde kafalarında bir şey vardır, bir bildikleri vardı. Bu nedenle sene sonuna ertelemişlerdir. Bu soruyu TFF'ye sorun" diye konuştu.

BUNU BiR YERE YAZIN

Özbek, son iç saha maçını Fenerbahçe ile yapacaklarının hatırlatılması üzerine, "Çok enteresan. Tarih tekerrürden ibarettir. Bunu bir tarafa yazın. Aynı şey bu sezon da tekerrür edecektir" dedi.

MEDICANA İLE 3 YILLIK İMZA

Galatasaray ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki anlaşma dün düzenlenen imza töreniyle resmiyete döküldü. Medicana Sağlık Grubu 3 sezon boyunca sarı-kırmızılı kulübün sağlık sponsorluğunu üstlenecek.