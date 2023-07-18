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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Zalgiris sözleri!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile ilgili dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 23:59
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Zalgiris sözleri!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya kampında 4. ve son hazırlık maçında karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-0 yenildi. Maçın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "10 günlük kampta ağır antrenmanlar oldu. 4 tane maç oynadık. Genel olarak bizim açımızdan bu maça kadar aslında hazırlık maçları daha iyi geçmişti. Bugün takım üzerinde kamp yorgunluğunun net bir şekilde olduğunu, rakibimiz kadar maça konsantre olmadığımızı ve fiziksel olarak da onlarla aynı tepkileri vermediğimizi gördük.

Avusturya takımlarının birçoğu birbirine yakın futbol oynuyor. Rakibimizin de ne oynayacağını biliyorduk. Bizim kadar kaliteli oyunculara sahip değiller ama takım oyununu bizden çok daha iyi oynadılar. Daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, oyun içerisinde daha çok kalan taraf onlardı. Bu bir hazırlık kampıydı. Bugünkü maça çıkmadan önce dün de uzun bir antrenman yaptık, sonuçtan bağımsız düşündük. Oyuncu değişiklikleri de çok fazla yaptık. Burada takımımızı en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi döneceğiz, dinleneceğiz. Ondan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız Zalgiris maçına hazırlanacağız. Kaybetmek hoşuma gitmiyor, oyuncularım da, kimsenin de hoşuna gitmiyor ama bu maçlardan da ders çıkartıyoruz. Değişik sistemlerle oynayan takımlara karşı da ne yapabileceğimizi görüyoruz. Genel olarak 10 günlük uzun bir kampın sonunda bu tür performanslar da çıkabiliyor. Bizim iyi bir kamp geçti. Sakatlığımız yok. Sergio Oliveira önümüzdeki günlerde takımla başlayacak. Torreira döndükten sonra test edip, onun durumunu göreceğiz. Onun dışında da önemli şeyimiz yok. Yeni oyunculara bugün şans verdik, az oynayan oyunculara şans verdik. İyi bir kamp oldu. Bir tek son maçın performansını beğenmedim" diye konuştu.

"SENTETİK BİR SAHADA OYNAYACAĞIZ, BİZİM İÇİN DEĞİŞİK OLACAK"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u değerlendiren Buruk, "Maç öncesi seyretme şansım da oldu. Maç birbirlerine yakın geçti. İki takım da pozisyona girdi. Hatta 78. dakika Zalgiris geriye düştü. Daha sonra 2-1 yaparak, maçı çevirmeyi başardı. İki takım da bizim kalitemizde değil. Bu bir eleme maçı. Herkes yüzde yüzünü verecek. Sentetik bir sahada oynayacağız. Bizim için değişik olacak. Bunun için hazırlıklarımızı yapacağız. İlk maç deplasman, ikinci maç sahamızda, taraftarımızla birlikte bunu kullanmaya çalışacağız. İsteğimiz ilk maçta deplasmanda kazanmak. Hiçbir maç kolay değil. Maçtan önce ne kadar aramızdaki kadro farkı olursa olsun bunun hiç önemi yok. Orada en iyimizi yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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