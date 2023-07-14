Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Gelecek sezon da Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.
Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Angelino için Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Angelino, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.
1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, Angelino'nun ardından Mauro Icardi transferini resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların Icardi transferi için PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı öğrenildi.
Arjantinli yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Listesindeki diğer isimler için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak futbolcular merak konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda...
YUSUF DEMİR YOLCU
Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı şu ana kadar geçer not almadı.
Sarı-kırmızılılar, büyük bir değişim olmazsa 20 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.
Yusuf forma giyme garantisi verecek bir kulübe kiralanacak.
Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı.
20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.