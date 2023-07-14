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Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde gaza basan ve ilk olarak Angelino transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından birçok futbolcusuyla vedalaşan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:22
Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Gelecek sezon da Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde atağa kalktı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Angelino için Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Angelino, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Galatasaray, Angelino'nun ardından Mauro Icardi transferini resmiyete kavuşturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Sarı-kırmızılıların Icardi transferi için PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Arjantinli yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Listesindeki diğer isimler için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak futbolcular merak konusu oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

YUSUF DEMİR YOLCU

Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı şu ana kadar geçer not almadı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Sarı-kırmızılılar, büyük bir değişim olmazsa 20 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Yusuf forma giyme garantisi verecek bir kulübe kiralanacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Yusuf Demir geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıktı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

20 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti

Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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