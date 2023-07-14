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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelmesi beklenirken Arjantinli yıldızın aldığı başka teklifler ve verdiği yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 10:27
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

İki aylık çabalar sonucunu verirken PSG de pes edince düğüm çözüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Resmi evraklar hazırlanırken perde arkasında ise çok sayıda hikaye bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Haftalardır Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yazılan Arjantinli süperstarı isteyen kulüpleri Sabah açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

İşte Tangocu'nun sarı-kırmızılı formayı giymek adına yaptığı maddi fedakarlık…

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

60 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

Ronaldo'dan sonra Benzema ve Firmino gibi elit forvetlerin yolunu tutuğu Suudi Arabistan pazarında Icardi ile iki kulüp ilgilendi: Al-Hilal ve Al Shabab.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

İki kulüp de Icardi'ye yıllık net 20 milyon euro ve 3 yıllık kontrat önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara ise soğuk baktıkları Suudi Arabistan için beklentilerini yıllık 45 milyon euro (1 milyar 169 milyon TL) olarak açıkladı ve de işi yokuşa sürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Al-Hilal ve Al-Shabab'dan gelen 20 milyon euro'luk teklifleri reddeden Arjantinli yıldız, 10 milyon euro'ya (292 milyon TL) Aslan'a tamam dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

PSG DİZE GELDİ

Galatasaray yönetimi Icardi'yi ikna ederken kulübü Paris Saint-Germain ile de çetin bir pazarlık süreci yönetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Arjantinli oyuncuyu takımda düşünmeyen ve 1 sezon kontratı bulunsa da kolay kolay bırakmaya yanaşmayan Fransızlar pazarlık kapısını 15 milyon euro'dan açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

PSG bu parayı tek seferde isterken Aslan'ın pazarlık gücü sonuç verdi ve başkent kulübü 10 milyon euro'ya 4 taksitte ödemeye ikna oldu.

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