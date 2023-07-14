GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi gerçeği ortaya çıktı! 45 milyon euro...

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı.
Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı.
İki aylık çabalar sonucunu verirken PSG de pes edince düğüm çözüldü.
Resmi evraklar hazırlanırken perde arkasında ise çok sayıda hikaye bulunuyor.
Haftalardır Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yazılan Arjantinli süperstarı isteyen kulüpleri Sabah açıkladı.
İşte Tangocu'nun sarı-kırmızılı formayı giymek adına yaptığı maddi fedakarlık…
60 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Ronaldo'dan sonra Benzema ve Firmino gibi elit forvetlerin yolunu tutuğu Suudi Arabistan pazarında Icardi ile iki kulüp ilgilendi: Al-Hilal ve Al Shabab.
İki kulüp de Icardi'ye yıllık net 20 milyon euro ve 3 yıllık kontrat önerdi.
30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara ise soğuk baktıkları Suudi Arabistan için beklentilerini yıllık 45 milyon euro (1 milyar 169 milyon TL) olarak açıkladı ve de işi yokuşa sürdü.
Al-Hilal ve Al-Shabab'dan gelen 20 milyon euro'luk teklifleri reddeden Arjantinli yıldız, 10 milyon euro'ya (292 milyon TL) Aslan'a tamam dedi.
PSG DİZE GELDİ
Galatasaray yönetimi Icardi'yi ikna ederken kulübü Paris Saint-Germain ile de çetin bir pazarlık süreci yönetti.
Arjantinli oyuncuyu takımda düşünmeyen ve 1 sezon kontratı bulunsa da kolay kolay bırakmaya yanaşmayan Fransızlar pazarlık kapısını 15 milyon euro'dan açtı.
PSG bu parayı tek seferde isterken Aslan'ın pazarlık gücü sonuç verdi ve başkent kulübü 10 milyon euro'ya 4 taksitte ödemeye ikna oldu.