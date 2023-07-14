Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, transferde de hareketli saatler geçiriyor. Son olarak Angelino'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların, Manchester United'da forma giyen Fred için teklif yaptığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 08:21
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Son olarak Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sürpriz bir isme daha teklif götürdüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a teklif yaptığını ancak bu teklifin az bulunarak reddedildiğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Fulham ve bazı Premier Lig ekiplerinin de Fred'i istediği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Fred'in Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

FRED KİMDİR?

5 Mart 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

2013 yılında 15 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

2018 yazında ise 59 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

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