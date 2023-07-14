TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Fred'e sürpriz teklif! Manchester United...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sürpriz bir isme daha teklif götürdüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a teklif yaptığını ancak bu teklifin az bulunarak reddedildiğini duyurdu.
Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Fulham ve bazı Premier Lig ekiplerinin de Fred'i istediği bildirildi.
Fred'in Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
FRED KİMDİR?
5 Mart 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.
2013 yılında 15 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.
2018 yazında ise 59 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Brezilya Milli Takımı ile 32 karşılaşmada görev alan Fred, skor üretemedi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...