Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar için komisyon kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek ayrıca Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 20:13
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Galatasaray Futbol Takımı'nın Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampı ziyaret eden Özbek, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Dursun Özbek, TFF kararını çok yanlış bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. O kişilere hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki bugün tekrardan 'Bir komisyon kuralım, bir daha inceleyelim.' diyorlar. Neyi inceleyeceksiniz? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Bizde bir deyim vardır, çok kullanılır. 'İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış.' Onun gibi bir şeye benziyor. Konuyla ilgili Tahkim Kurulu karar vermiş. Tahkim Kurulu kararları geri dönülmez. Şimdi bir komisyon kuralım, seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılıyor. Aklına gelen herkes şimdi federasyona gidecek 'Bu konu için de komisyon kuralım.' diyecek. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman federasyon ne işe yarıyor?

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Geçmişte bu kararı alanlar, TFF yetkileri değil miydi? Onlar bu kararı incelemeden mi aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerek duyuluyor? Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Bazı şeylerin önünü açacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Söylenecek çok şey var fakat yeni bir sezona başlıyoruz. Biz kulüp olarak söyleyeceğimizi söyledik. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra Futbol Federasyonu düşünsün. Şapkalarını önlerine koysunlar, bu olay ne kadar doğru, ne kadar yanlış, geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, kendileri görsünler."

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Kamp çalışmalarını da değerlendiren Özbek, geçen yıl da aynı bölgede kamp yaptıklarını hatırlatarak, "Çok güzel bir yer. Geçen sene de kampa katıldım. Buradaki çalışmaları hem izleme hem de oyuncuların, teknik kadronun moral motivasyonunu açısından zaman zaman kampta olmamız gerekiyor. Onun için de buradayız.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Kamp çok güzel geçiyor. Salı günü son maçımızı oynayacağız ve İstanbul'a döneceğiz. Çünkü takvim çok sıkışık. Ayın 25'inde deplasmanda Şampiyonlar Ligi eleme maçını oynayacağız. Hazırlıklarımız gördüğüm kadarıyla gayet iyi gidiyor. Sezona hazırız." diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

"ICARDI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Dursun Özbek, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili soru üzerine, "Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan (Buruk) hoca zaten söylenecek her şeyi söylüyor. Ona ilave edeceğim bir şey yok. Son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Malum bazı hastalıklar oldu. Dolayısıyla bu konuda çok niyetliyiz. Hararetli bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özbek, "Transfer sezonu devam ediyor. Bu kamp sonucunda eksikliklerimiz görülecek. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Sayı vermek istemiyorum. Transfer çalışmalarımız devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için elemelerde mücadele edeceklerini anlatan Özbek, "Çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağız. Zaten kadromuzu Şampiyonlar Ligi'ne göre ayarlıyoruz. Havalar çok sıcak. Bu sıcaklarda inşallah sakatlık falan da olmaz. Kamp olarak burası bize çok iyi geliyor. Oyuncularımız ve teknik kadro burayı çok seviyor. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray." şeklinde konuştu.

DİĞER
Şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti!
Son dakika: EPDK 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarını yalanladı!
Fırtına'da yıldız isimden flaş ayrılık talebi!
G.Saray'ın gözdesine F.Bahçe kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da yeni transfer kampa katıldı
Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru
DGS puan hesaplama 2023 | 30, 40, 50, 60, 70, 80 net kaç puan?
2023 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı
İstanbul barajlarında son durum 16 Temmuz Pazar
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da yıldız isimden flaş ayrılık talebi! Fırtına'da yıldız isimden flaş ayrılık talebi! 21:17
Zaha imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Zaha imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 20:55
Şampiyon Carlos Alcaraz! Şampiyon Carlos Alcaraz! 20:53
G.Saray'da yeni transfer kampa katıldı G.Saray'da yeni transfer kampa katıldı 20:25
Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru 20:13
Özbek'ten TFF'ye sert tepki! F.Bahçe... Özbek'ten TFF'ye sert tepki! F.Bahçe... 20:12
Daha Eski
G.Saray'ın gözdesine F.Bahçe kancası! G.Saray'ın gözdesine F.Bahçe kancası! 19:40
Beşiktaş'a transferde dişli rakipler! Beşiktaş'a transferde dişli rakipler! 18:23
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Batshuayi... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Batshuayi... 18:02
Yiğido 4 hazırlık maçı yapacak Yiğido 4 hazırlık maçı yapacak 18:02
"F.Bahçe bizi bu formaya layık gördüyse..." "F.Bahçe bizi bu formaya layık gördüyse..." 17:43
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Okan Buruk biletini kesti G.Saray'da sürpriz ayrılık! Okan Buruk biletini kesti 16:57