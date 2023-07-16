GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye sert tepki! Fenerbahçe...

Bizde bir deyim vardır, çok kullanılır. 'İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış.' Onun gibi bir şeye benziyor. Konuyla ilgili Tahkim Kurulu karar vermiş. Tahkim Kurulu kararları geri dönülmez. Şimdi bir komisyon kuralım, seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılıyor. Aklına gelen herkes şimdi federasyona gidecek 'Bu konu için de komisyon kuralım.' diyecek. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman federasyon ne işe yarıyor?