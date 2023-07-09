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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde henüz bir hamle gerçekleştirmeyen Galatasaray bombayı patlatıyor. Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer olmaya hazırlandığını duyurdu. Gazete ayrıca sarı-kırmızılıların PSG'ye ödeyeceği bonservis bedelini de açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 13:02 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 13:20
Mert Kılıç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayarak taraftarına şampiyonluk armağan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

İkinci ön eleme turundan başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyecek olan yönetimin önceliği ise forvet transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi biten Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Ligue 1 ekibi Nantes ise sezon başında sarı-kırmızılılardan kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Fransız temsilcisi, golcü futbolcunun transferi için Galatasaray'a 5.75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Arjantinli yıldız, sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarları adeta mest etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

30 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 24 maçta 22 gol ve 7 asist kaydederek şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Icardi, Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Golcü oyuncuya Suudi Arabistan'dan 20-25 milyon Euro civarında teklifler geldiği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Ancak Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı ve teklifleri reddettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaraylı yöneticiler, Arjantinli dünya yıldızının bonservisini almak için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılı taraftarların beklediği haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

ICARDI GALATASARAY'A YAKIN

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi transfer etmeye yakın olduğunu yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde sarı-kırmızılıların Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

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