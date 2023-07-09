GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi imzayı atıyor! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayarak taraftarına şampiyonluk armağan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayarak taraftarına şampiyonluk armağan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
İkinci ön eleme turundan başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyecek olan yönetimin önceliği ise forvet transferi...
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi biten Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı.
Ligue 1 ekibi Nantes ise sezon başında sarı-kırmızılılardan kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı.
Fransız temsilcisi, golcü futbolcunun transferi için Galatasaray'a 5.75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.
Arjantinli yıldız, sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarları adeta mest etti.
30 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 24 maçta 22 gol ve 7 asist kaydederek şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Icardi, Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye döndü.
Golcü oyuncuya Suudi Arabistan'dan 20-25 milyon Euro civarında teklifler geldiği iddia edilmişti.
Ancak Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı ve teklifleri reddettiği öğrenildi.
Galatasaraylı yöneticiler, Arjantinli dünya yıldızının bonservisini almak için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılı taraftarların beklediği haber geldi.
ICARDI GALATASARAY'A YAKIN
Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi transfer etmeye yakın olduğunu yazdı.
10 MİLYON EURO ÖDENECEK
Haberde sarı-kırmızılıların Icardi transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
İşte o haber...