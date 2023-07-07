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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Muğla'nın Bodrum İlçesinde düzenlenen Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek "Arda Güler mükemmel bir oyuncu, bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 01:11
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu nedeniyle Cennet Koyda bir otelde kutlama gecesi düzenlendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Kutlama gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

FATİH TERİM YETİŞTİRDİĞİ OYUNCULARLA SAATLERCE MUHABBET ETTİ
Geceye katılan Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya gelerek sarılarak bir süre sohbet etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Terim'in yanına gelen Galatasaray'ın eski yıldız oyuncularından Ümit Karan ve Selçuk inan uzun uzun sohbet edip eski günleri andıkları görüldü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gecede Galatasaray taraftarlarına kısa bir konuşma yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin daveti üzerine buradayız. Seçimlerden önce yine buraya gelmiştim.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Geldiğim zaman Bodrumlu Galatasaraylılara sözler vermiştim. Şuanda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Verdiğimiz sözler tek tek gerçekleşti. En önemlisi de Cumhuriyetin 100'üncü yılında kupayı kazanmak çok önemliydi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kupa el birliğiyle kazanıldı ve şuan hep birlikte bunun keyfini çıkarıyoruz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Zor bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bu sezonda başarılarımız devam edecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Gelecek sene inşallah yine burada şampiyonluğun kutlamasını yaparız.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu, sürpriz isim her zaman var. Bu senede çok iyi bir takım kurma peşindeyiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

ARDA GÜLER'E NASİHATTE BULUNDU
Arda Güler'in transfer sorusunu da yanıtlayan Özbek "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır" şeklinde konuştu.

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