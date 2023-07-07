Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü!

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu nedeniyle Cennet Koyda bir otelde kutlama gecesi düzenlendi.
Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu nedeniyle Cennet Koyda bir otelde kutlama gecesi düzenlendi.
Kutlama gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
FATİH TERİM YETİŞTİRDİĞİ OYUNCULARLA SAATLERCE MUHABBET ETTİ
Geceye katılan Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya gelerek sarılarak bir süre sohbet etti.