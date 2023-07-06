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Solu kapatacak

ManU ile sol bek Telles için pazarlık yapan G.Saray, sol kanat Anthony Elanga’nın da şartlarını sordu. Kiralama teklifi yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Solu kapatacak

Bir süre önce eski oyuncusu Alex Telles için Manchester United ile masaya oturan Galatasaray vites yükseltti. İngiliz deviyle Telles için pazarlıklara başlayan sarı kırmızılılar, sol kanat oyuncusu Anthony Elanga konusunda da pazarlığa başladı. Gelen haberlere göre Galatasaray, sol bek Telles için 4 milyon euro civarında bir rakam önerdi; Elanga içinse kiralama teklifi yaptı. Manchester cephesi Telles konusunda rakam yükseltilmesini isterken, İsveçli Elango için de teknik ekibin raporuna göre karar vereceklerini bildirdi. Aslan sol bek Telles ve sol açık Elanga'yı transfer edebilirse bu mevkilerdeki sıkıntıyı arka arkaya çözmüş olacak.

21 yaşındaki Elanga geçtiğimiz sezon Manchester United ile 26 maça çıktı. Bunların sadece 7'sine ilk 11'de başladı. Değeri 18 milyon euro.

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