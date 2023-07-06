GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Bir süre önce eski oyuncusu Alex Telles için Manchester United ile masaya oturan Galatasaray vites yükseltti.
Bir süre önce eski oyuncusu Alex Telles için Manchester United ile masaya oturan Galatasaray vites yükseltti.
İngiliz deviyle Telles için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, sol kanat oyuncusu Anthony Elanga konusunda da pazarlığa başladı.
Gelen haberlere göre Galatasaray, sol bek Telles için 4 milyon euro civarında bir rakam önerdi; Elanga içinse kiralama teklifi yaptı.
Manchester cephesi Telles konusunda rakam yükseltilmesini isterken, İsveçli Elango için de teknik ekibin raporuna göre karar vereceklerini bildirdi.
Aslan sol bek Telles ve sol açık Elanga'yı transfer edebilirse bu mevkilerdeki sıkıntıyı arka arkaya çözmüş olacak.
ANTHONY ELANGA KİMDİR?
27 Nisan 2002 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine IF Elfsborg altyapısında başladı.
Daha sonra sırasıyla Malmö ve Manchester United altyapılarında forma giydi.
İsveçli kanat oyuncusu, 2022 yılında ManU'da A takıma yükseldi.
Kamerun asıllı yıldız futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
21 yaşındaki genç futbolcu 12 kez İsveç Milli Takımı formasını terletirken 3 kez de rakip fileleri sarstı.
Başarılı ismin Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Elanga'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...