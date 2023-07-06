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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen İsveçli futbolcu Anthony Elanga için teklif yaptı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 07:41
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Bir süre önce eski oyuncusu Alex Telles için Manchester United ile masaya oturan Galatasaray vites yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

İngiliz deviyle Telles için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, sol kanat oyuncusu Anthony Elanga konusunda da pazarlığa başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Gelen haberlere göre Galatasaray, sol bek Telles için 4 milyon euro civarında bir rakam önerdi; Elanga içinse kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Manchester cephesi Telles konusunda rakam yükseltilmesini isterken, İsveçli Elango için de teknik ekibin raporuna göre karar vereceklerini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Aslan sol bek Telles ve sol açık Elanga'yı transfer edebilirse bu mevkilerdeki sıkıntıyı arka arkaya çözmüş olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

ANTHONY ELANGA KİMDİR?

27 Nisan 2002 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine IF Elfsborg altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Daha sonra sırasıyla Malmö ve Manchester United altyapılarında forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

İsveçli kanat oyuncusu, 2022 yılında ManU'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Elanga atağı! Manchester United...

Kamerun asıllı yıldız futbolcu, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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