GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram'a Ada'dan sürpriz talip!

Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği genç yetenek Emin Bayram'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

20 yaşındaki stopere İngiltere'den talip çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Stoke City, Stoke City, Emin Bayram için Galatasaray'a 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi yaptı.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

1,5 yıl Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a geri dönen Emin Bayram, lig ve kupada toplam 11 karşılaşmada forma giydi. Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.