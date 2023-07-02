Büyük oynuyor

Galatasaray, gözünü kararttı... Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna birbirinden önemli yıldızları katmak için çalışmalarını sürdürürken, dün gündeme bomba gibi bir isim düştü: Allan Saint- Maximin... Newcastle United'da menajer Eddie Howe ile ters düşen ve takımdan gönderilmesi planlanan 26 yaşındaki sol kanat için Galatasaray'ın nabız yokladığı ortaya çıktı. Cimbomun hedefi; Fransız yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak. İtalyan basını ise; oyuncuyu Atalanta'nın da takip ettiğini ileri sürdü. Saint-Maximin, eğer Kerem Aktürkoğlu satılırsa kesin olarak kadroya katılacak.