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Galatasaray, Newcastle United’ın yıldızı Allan Saint-Maximin için nabız yokladı... Hedef; Fransızı kiralık olarak kadroya katmak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Büyük oynuyor

Galatasaray, gözünü kararttı... Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna birbirinden önemli yıldızları katmak için çalışmalarını sürdürürken, dün gündeme bomba gibi bir isim düştü: Allan Saint- Maximin... Newcastle United'da menajer Eddie Howe ile ters düşen ve takımdan gönderilmesi planlanan 26 yaşındaki sol kanat için Galatasaray'ın nabız yokladığı ortaya çıktı. Cimbomun hedefi; Fransız yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak. İtalyan basını ise; oyuncuyu Atalanta'nın da takip ettiğini ileri sürdü. Saint-Maximin, eğer Kerem Aktürkoğlu satılırsa kesin olarak kadroya katılacak.

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