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GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray dünya çapında ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Marsilya'nın yıldızları Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Yeni sezon için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da kadrosuna birçok yıldız ismi kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray, eski gözdeleri Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder'i birlikte transfer etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Marsilya ile sözleşmesi sona eren Şilili golcü Sanchez ve milli yıldız Cengiz için yeniden çalışmalara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

34 yaşındaki Sanchez'in menajeri, Arap kulüplerinden beklediği teklifler gelmediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Yıldız futbolcu da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cimbom'a sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Cengiz Ünder transferi ise Marsilya'nın yeni hocası Marcelino'nun vereceği karara bağlı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Milli yıldız, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

Cengiz'in Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Alexis Sanchez ve Cengiz Ünder el ele Aslan'a

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

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