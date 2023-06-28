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İsmet Akpınar imzayı attı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı. 1.91 metre boyundaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce de Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
İsmet Akpınar imzayı attı
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı. 1.91 metre boyundaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce de Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katmıştı.
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