İsmet Akpınar imzayı attı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı. 1.91 metre boyundaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce de Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katmıştı.
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı. 1.91 metre boyundaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce de Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katmıştı.