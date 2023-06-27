Samsunspor coştu

TFF 1. Lig'den şampiyon unvanıyla Süper Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar transferin de aktif takımlarından biri. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Samsunspor dört koldan farklı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibinin gündeminde ligin son şampiyonu Galatasaray'ın oyuncuları var. Geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ile Aslan'ın önemli oyuncularından Fredrik Midtsjö de gündemde. Samsunspor 3 oyuncu için Cimbom'la yaptığı görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

MIDTSJÖ'YÜ BURUK TUTUYOR

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı önümüzdeki sezon da takımda düşünmediği kaydedildi. Ancak Adana Demirspor maçında kritik bir gol kaydeden Fredrik Midtsjö için aynı şekilde düşünmüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunu takımda tutmayı planlıyor. Samsunspor bu bölgeye farklı alternatifler de düşünüyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yapacakları takviyelerle Süper Lig'de akılda kalacak bir performans sergilemek istediklerini ifade etti.