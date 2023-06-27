Barış Alper Yılmaz'dan Mine Tugay'a beğeni yağmuru!

Sarı-kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem Milli Takım performansı hem de Galatasaray'daki başarısıyla şu sıralara gündemde olan Yılmaz, bu kez de magazin basınına malzeme verdi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan milli futbolcu, radarına güzel oyuncu Mine Tugay'ı aldı. 23 yaşındaki futbolcu, Mine Tugay'ın fotoğraflarını tek tek beğendi. Milli yıldızın sıkı takipçileri ise anında bu olayı yakaladı.

Bu arada milli futbolcu ve Tugay şu an birbirlerini Instagram'da takip etmiyor.