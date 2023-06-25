Haberler Galatasaray Levski'yi alıyor

Levski'yi alıyor

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in Levski Sofya'yı alma hamlesi sürüyor. Bu sezon Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukla geçmişin olumsuz izlerini silen Özbek, Bulgar kulübünün başkanı Nasko Sirakov ile görüşmelerini sürdürüyor. Özbek'in Levksi Sofya'yı alması halinde Galatasaray ile oyuncu alışverişi de olacak. Sırp milyarder Dragan Solak da Levski Sofya ile ilgileniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Levski'yi alıyor
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in Levski Sofya'yı alma hamlesi sürüyor. Bu sezon Süper Lig'de yaşadığı şampiyonlukla geçmişin olumsuz izlerini silen Özbek, Bulgar kulübünün başkanı Nasko Sirakov ile görüşmelerini sürdürüyor. Özbek'in Levksi Sofya'yı alması halinde Galatasaray ile oyuncu alışverişi de olacak. Sırp milyarder Dragan Solak da Levski Sofya ile ilgileniyor.
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