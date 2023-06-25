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Icardi'den kötü haber

Galatasaraylı taraftarların Mauro Icardi ile ilgili canını sıkacak haber Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi gazeteci Saad Al- Subaie, Arjantinli golcünün gelecek sezon Al-Shabab'ın hücum hattına liderlik etmek için en önemli aday olduğunu iddia etti. Haberde, "Icardi ve menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, Başkan Halid AlBaltan tarafından Riyad'a davet edildi. Bayramdan sonra Icardi ve eşi kulüp tarafından 150 bin dolara kiralanan özel jetle, Buenos Aires'ten, Riyad'a gelecek. Al-Baltan ikisini 2 gün boyunca Riyad'da çok özel bir şekilde ağırlayacak. Tekliflerini sunacak" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Icardi'den kötü haber
Galatasaraylı taraftarların Mauro Icardi ile ilgili canını sıkacak haber Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi gazeteci Saad Al- Subaie, Arjantinli golcünün gelecek sezon Al-Shabab'ın hücum hattına liderlik etmek için en önemli aday olduğunu iddia etti. Haberde, "İcardi ve menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, Başkan Halid AlBaltan tarafından Riyad'a davet edildi. Bayramdan sonra İcardi ve eşi kulüp tarafından 150 bin dolara kiralanan özel jetle, Buenos Aires'ten, Riyad'a gelecek. Al-Baltan ikisini 2 gün boyunca Riyad'da çok özel bir şekilde ağırlayacak. Tekliflerini sunacak" denildi.
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