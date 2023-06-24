Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde vites yükseltti. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı Portekizli yıldız Joao Felix'in talipleri ise günden güne artıyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 10:54
GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Süper Lig'i zirvede noktalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi seviyesinde bir kadro kurmak için önemli isimleri listesine eklemeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Galatasaray ile adı anılan Joao Felix'in talipleri her geçen gün artıyor...

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Portekizli yıldıza Chelsea, Wolverhampton ve Aston Villa'nın ardından Newcastle United da talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Kiralık forma giydiği Chelsea'de, yarım sezonda 20 maça çıkan Felix, 4 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

JOAO FELIX KİMDİR?

10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan tarihi transfer!
Genç yıldız Aslan'a göz kırptı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev çalım! Kartal'ın gözdesi Cimbom'a Transferde dev çalım! Kartal'ın gözdesi Cimbom'a 10:22
Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik! Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik! 09:56
Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi 09:24
Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı 09:21
Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam 08:27
İstanbul'da görüşüldü! Transfere olumlu bakmadı İstanbul'da görüşüldü! Transfere olumlu bakmadı 08:07
Daha Eski
İtalyan ekibi fiyat sordu! Aslan'ın yanıtı... İtalyan ekibi fiyat sordu! Aslan'ın yanıtı... 07:21
UEFA'dan Osasuna'ya flaş şike uyarısı! UEFA'dan Osasuna'ya flaş şike uyarısı! 00:00
G.Saray'da Paredes heyecanı! Resmen açıkladı G.Saray'da Paredes heyecanı! Resmen açıkladı 23:55
Ruben Neves Al-Hilal'e transfer oldu! Ruben Neves Al-Hilal'e transfer oldu! 23:55
Marsilya'da Marcelino Garcia Toral dönemi! Marsilya'da Marcelino Garcia Toral dönemi! 23:55
İşte yolların ayrılacağı iki isim daha! İşte yolların ayrılacağı iki isim daha! 23:55