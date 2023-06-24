GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix için dev kapışma! Aslan'ın rakipleri...

Süper Lig'i zirvede noktalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Süper Lig'i zirvede noktalayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi seviyesinde bir kadro kurmak için önemli isimleri listesine eklemeye devam ediyor.
Galatasaray ile adı anılan Joao Felix'in talipleri her geçen gün artıyor...
Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Portekizli yıldıza Chelsea, Wolverhampton ve Aston Villa'nın ardından Newcastle United da talip oldu.
Kiralık forma giydiği Chelsea'de, yarım sezonda 20 maça çıkan Felix, 4 gole imzasını attı.
JOAO FELIX KİMDİR?
10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.
Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.
2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.
Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Portekiz Milli Takımı ile 31 maça çıkan Joao Felix, 5 gole imzasını attı.
Forvet arkası olarak görev yapan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro...