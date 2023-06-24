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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki o isme Roma da talip oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 14:37
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Sarı kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için harekete geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Yönetim bu bölge için geniş çaplı bir araştırma içindeydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Bu doğrultuda Cimbom, bonservisi Juventus'ta bulunan Weston McKennie'yi gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Aslan, McKennie için İtalyan kulübüyle pazarlıklara başlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

24 yaşındaki yıldızın transferi için birçok farklı formül konuşuluyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

ROMA'DAN MCKENNIE'YE KANCA!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Serie A takımlarından Roma'nın, Weston McKennie için girişimlere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Roma'nın, ABD'li oyuncunun transferinde Galatasaray'a meydan okuduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Juventus'un ise elden çıkarmak istediği McKennie için gelen en yüksek teklifi kabul edeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun ise oyuncunun yakın çevresiyle çoktan iletişime geçtiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve yetenekli futbolcunun hangi takıma gideceğinin netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Geçen sezonu Leeds United'da geçiren Weston McKennie, toplam 41 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

McKennie bu maçlarda 3 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Ayrıca 3 de asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan ABD'li yıldızon, Juventus ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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