Kurul mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının seçiminde hassas olduklarını söyledi. Yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Özbek, bundan sonra kurulların oluşturulacağını belirterek şunları kaydetti: "Galatasaray'ın en büyük hassasiyeti, oluşturulacak kurullarda. Özellikle PFDK, MHK oluşması üzerinde Galatasaray çok hassas. Çünkü geçmişte sadece Galatasaray değil, bütün takımlar bu iki kurumun performansıyla ilgili son derece şikayetçi idi. Galatasaray da şikayetçiydi. Dolayısıyla Sayın Büyükekşi'nin, önümüzdeki 4 yıl, kendisine yani federasyona hizmet edecek kurulları oluştururken çok hassas olacağını düşünüyorum dedi.

Artık tecrübe kazandılar

Yeni TFF yönetiminin 4 yıl boyunca güzel bir performans sergileyeceğini belirten Başkan Özbek, "Büyükekşi bir sene boyunca birçok tecrübe edindi. O tecrübelere bağlı olarak önümüzdeki 4 yıl performansının daha yüksek olacağını, daha iyi bir yönetim göstereceğini düşünüyorum. Hem deneyimli hem de bazı hatalar olduysa bundan da ders alınmış olması lazım" diye konuştu.