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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Icardi ve transfer konularına değindi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 14:47
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrası A Spor'a özel transfer açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu an dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, kurullar. Mehmet Büyükekşi'nin gerekeni yapacağını düşünüyorum. Sadece MHK değil, PFDK da son derece tartışmalı kararlar aldı. Sıralamada ben önce PFDK'yı, sonra MHK'yi koyuyorum. Bu kurullar çok önemli. Çok dikkatli bir seçim yapılmalı. Mehmet Büyükekşi'nin önceki yıllarda yaptığı hataları tekrarlayacağını düşünmüyorum.

Mauro Icardi sadece taraftarlarımızın değil herkesin sevgilisi. Icardi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Galatasaray oyuncusu yapmanın çalışması içerisindeyiz. Görüştüğümüz isimleri zikretmek kulübe zarar verir. Görüştüğümüz isimler kamp dönemine yetişirse bize çok faydalı olur, amacımız o.

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