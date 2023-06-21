Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi kim oldu? Maç ne zaman? | UEFA KURA ÇEKİMİ

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. UEFA'nın kura çekiliş sonuçlarına göre ilk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı kırmızılıların ikinci karşılaşması ise kendi evinde olacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 2. ön eleme turu maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris (Litvanya) - Struga FC (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Zalgiris (Litvanya) - Struga FC (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle yapacağı ilk maç 25 veya 26 Temmuz'da, rövanş maçı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak.