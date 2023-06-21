Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Eskisi gibi değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Eskisi gibi değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil. Gayet yüksek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 16:07
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Eskisi gibi değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

"Sevgili Nihat daha önceden bildirmişti. Bugün de Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreni var. Değerli gençlerle burada sohbet etme fırsatını verdiği için sevgili Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Biz bu gençlere deneyimlerimizi, hayat tarzımızı, özellikle Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlayacağımız bu dönemde birikimlerimizi anlatmak için buradayız. Hepsine önümüzdeki dönemde hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah da Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük hizmetlerde bulunacaklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bizim umudumuz gençlerde' onlara da bundan sonraki yollarında başarılar diliyorum.

"GALATASARAY BAŞARIYA ODAKLI BİR TAKIM"

Galatasaray'ın gücünü Avrupa'da göstereceğini dile getiren Dursun Özbek, "İnşallah, taraftarlarımızın ve Türkiye'nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"TRANSFER PİYASASI GEÇMİŞ YILLAR GİBİ DEĞİL"

Transferler için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil. Gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımız hiç merak etmesinler. Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız. Herkes buna dahil" şeklinde konuştu.

NİHAT KIRMIZI: ÖĞRENCİLERİMİZ BU YÖNLENDİRMELERLE HAYATLARINDA KİLİT OLAN ANAHTARI ALACAKLAR

Katılımlarından dolayı Dursun Özbek'e teşekkürlerini sunan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Türkiye'nin 100'üncü yılında şampiyon olmuş, Türkiye'nin en büyük STK'sının Başkanı Dursun Özbek'in bizi şereflendirmesi, onurlandırması bizim için bir gurur kaynağı. Öğrencilere tecrübelerini, bugüne kadar geçtiği öğrencilik dönemlerinden hem iş hayatından hem de Galatasaray'ımızın lideri olarak başına gelen bazı örneklerle öğrencilerimize bilgiler verecek, onları yönlendirecektir. Öğrencilerimiz de eminiz ki başkanımızın bu yönlendirmeleriyle hayatlarında gerçekten kilit olan anahtarı alacaklar. Bu anahtarlardan biri olan diploma ile beraber bundan sonraki hayatlarında başarılı, vatana, millete ve inşallah Galatasaray'ımıza faydalı birer iş insanı olacaklardır. Çünkü biz buradan çok önemli bilim adamları yetiştirdik. Çok önemli spor adamları, sanatçılar ve iş hayatına katılacak birçok iş insanları yetiştirdik. Onları mezun ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda da mezuniyetlerimiz devam edecek. Sayın Başkanımıza katılımlarından ve bizi şereflendirdiklerinde dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

DİĞER
“Müge Anlı İle Tatlı Sert” Bir televizyon programından çok daha fazlası! Müge Anlı ve dostlarından 100 adet mobil aşevi
Nelsson'un yeni takımını duyurdular! Dudak uçuklatan bonservis
Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda...
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı!
Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor
2023 kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaş
En uzun gündüz ne zaman?
Çılgın sayısal Loto çekildi mi 21 Haziran?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom'da 3 ayrılık birden! Türk Telekom'da 3 ayrılık birden! 16:17
Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro... Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro... 16:15
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 16:07
Muleka'ya 2 talip birden! Teklif yapıldı Muleka'ya 2 talip birden! Teklif yapıldı 15:58
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 13:39
G.Saray Danielle Cuttino'yu transfer etti G.Saray Danielle Cuttino'yu transfer etti 13:51
Daha Eski
Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında! Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında! 14:27
Emre Taşdemir'den veda mesajı! Emre Taşdemir'den veda mesajı! 14:35
Emre Kocadağ'dan kura yorumu! Emre Kocadağ'dan kura yorumu! 14:48
G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor 15:03
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti 15:22
Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... 15:23