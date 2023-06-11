Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'ya sürpriz bir teklif geldi. Fransız basını, Rennes'in 28 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığını yazdı. Rennes'in takımdan ayrılan Hamari Traore'den doğan boşluğu Dubois ile doldurmaya çalışacağı ifade edildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Galatasaray, sezon başında Leo Dubois'yı Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer etmişti.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Dubois'nın bonservis bedeli ise 2.5 milyon Euro'ydu.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Fransız oyuncunun sağ bekte birinci tercih olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Ancak sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Onun yokluğunda Sacha Boey'in gösterdiği olağanüstü performans ise Dubois'yı yedek kulübesine hapsetti.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından zaman zaman sol bekte değerlendirildi.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Dubois, bu sezon oynadığı 25 maçın 13'ünde ilk 11'de şans bulabildi.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Bu maçlarda bir kez Giresunspor ağlarını havalandırdı.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Yaptığı 3 asistten birisini ligde Hatayspor'a karşı kaydetti.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Türkiye Kupası'nda ise Kastamonu ve Ofspor maçlarında birer gol pası verdi.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Öte yandan Dubois'e sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes, takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek oyuncusu Hamari Traore'nin yerine Dubois'yı gündemine aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sacha Boey zirvesi! Yetki istedi
G.Saray'dan Nijeryalı golcüye kanca!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 asgari ücret Temmuz zammında masadaki rakamlar belli oldu
Deprem son dakika! 11 Haziran deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pep Guardiola: Harika bir duygu Pep Guardiola: Harika bir duygu 01:51
Pep Guardiola: Harika bir duygu Pep Guardiola: Harika bir duygu 01:51
Muhteşem ev sahipliği Muhteşem ev sahipliği 01:40
İstanbul City İstanbul City 01:38
İlkay sevindi! İlkay sevindi! 01:36
Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! 01:36
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! 01:35
Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik 01:33
Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik Simone Inzaghi: Mağlubiyeti hak etmedik 01:33
Avrupa'nın en büyüğü M. City! Avrupa'nın en büyüğü M. City! 01:25
Başkan Erdoğan finali takip etti! Başkan Erdoğan finali takip etti! 01:25
Icardi'ye sürpriz teklif! G.Saray... Icardi'ye sürpriz teklif! G.Saray... 01:25