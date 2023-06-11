Galatasaraylı yıldıza talip var! Fransız ekibi istiyor

Galatasaray, sezon başında Leo Dubois'yı Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer etmişti.
Galatasaray, sezon başında Leo Dubois'yı Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan transfer etmişti.
Sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Dubois'nın bonservis bedeli ise 2.5 milyon Euro'ydu.
Fransız oyuncunun sağ bekte birinci tercih olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından bir süre uzak kaldı.
Onun yokluğunda Sacha Boey'in gösterdiği olağanüstü performans ise Dubois'yı yedek kulübesine hapsetti.
28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından zaman zaman sol bekte değerlendirildi.
Dubois, bu sezon oynadığı 25 maçın 13'ünde ilk 11'de şans bulabildi.
Bu maçlarda bir kez Giresunspor ağlarını havalandırdı.
Yaptığı 3 asistten birisini ligde Hatayspor'a karşı kaydetti.
Türkiye Kupası'nda ise Kastamonu ve Ofspor maçlarında birer gol pası verdi.
Öte yandan Dubois'e sürpriz bir teklif geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes, takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek oyuncusu Hamari Traore'nin yerine Dubois'yı gündemine aldı.
Leo Dubois, 2014- 2018 yılları arasında Rennes'in ezeli rakibi olan Nantes'de forma giymişti.
Fransız sağ bek, Nantes'ta takım kaptanlığına kadar yükselmişti.
Dubois'nın Galatasaray'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.