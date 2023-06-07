TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılarda alınan şampiyonluk büyük yankı uyandırdı.
Cimbom'da kazanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon için kadro planlaması başladı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılarda alınan şampiyonluk büyük yankı uyandırdı.
Cimbom'da kazanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon için kadro planlaması başladı.
Erden Timur ve ekibi her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.
Aslan'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu haline geldi.
Sarı kırmızılılarda başta yıldız isim Mauro Icardi olmak üzere kiralık oyuncuların durumu dikkatle takip ediliyor.
Son olarak ise kiralık oyunculardan o isim hakkında flaş karar alındı.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK!
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon € olan satın alma opsiyonunu kullanacak.
Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından gözler Kaan Ayhan'a çevrildi.
Oyuncu ara transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da tam olarak beklentileri karşılayamadı.
Milli oyuncudan Okan Buruk ve ekibinin umutlu olduğu bu anlamda takımda kalmasına sıcak baktığı öğrenildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
28 yaşındaki Kaan Ayhan çok yönlü görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu, önlibero ve sağ bek olarak da sahada forma terletebiliyor.
Futbolcunun bu özelliğinden teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon yararlanmak istediği öne sürüldü.
Kaan Ayhan ile ilgili gelişmeler sarı kırmızılı camiada merakla takip ediliyor.