Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Son olarak sarı kırmızılılarda geleceği belirsiz olan o futbolcu hakkında flaş karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 12:33
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Sarı kırmızılılarda alınan şampiyonluk büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Cimbom'da kazanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon için kadro planlaması başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Erden Timur ve ekibi her kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Aslan'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Sarı kırmızılılarda başta yıldız isim Mauro Icardi olmak üzere kiralık oyuncuların durumu dikkatle takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Son olarak ise kiralık oyunculardan o isim hakkında flaş karar alındı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK!

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon € olan satın alma opsiyonunu kullanacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından gözler Kaan Ayhan'a çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Oyuncu ara transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da tam olarak beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Milli oyuncudan Okan Buruk ve ekibinin umutlu olduğu bu anlamda takımda kalmasına sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

28 yaşındaki Kaan Ayhan çok yönlü görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Ana mevkisi stoper olan oyuncu, önlibero ve sağ bek olarak da sahada forma terletebiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Futbolcunun bu özelliğinden teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon yararlanmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor

Kaan Ayhan ile ilgili gelişmeler sarı kırmızılı camiada merakla takip ediliyor.

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