Galatasaray'dan maç sonu şarkılı gönderme! Son düdük çalar çalmaz...

Şampiyon Galatasaray, evinde oynanan Fenerbahçe derbisinde şov yaptı. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan maçta rakibini oyunuyla bozguna uğratan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadyumu'nda büyük bir coşku yaşandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme geldi.



Karşılaşma biter bitmez Burak Kut'un 'Benimle oynama' şarkısı çalındı. Taraftarıyla bütünleşen Cimbom, derbi galibiyetini ilk olarak bu müzikle kutladı.