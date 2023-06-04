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Galatasaray'dan maç sonu şarkılı gönderme! Son düdük çalar çalmaz...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ezici bir üstünlük kurduğu maçtan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonu Nef Stadyumu'nda Galatasaray'dan şarkılı bir gönderme geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 21:06 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 21:14
Galatasaray'dan maç sonu şarkılı gönderme! Son düdük çalar çalmaz...

Şampiyon Galatasaray, evinde oynanan Fenerbahçe derbisinde şov yaptı. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan maçta rakibini oyunuyla bozguna uğratan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadyumu'nda büyük bir coşku yaşandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme geldi.

Karşılaşma biter bitmez Burak Kut'un 'Benimle oynama' şarkısı çalındı. Taraftarıyla bütünleşen Cimbom, derbi galibiyetini ilk olarak bu müzikle kutladı.

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