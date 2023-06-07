Orta sahaya Suat Serdar

Sarı-kırmızılı takımın, Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı gündemine aldığı iddia edildi. Kicker'de çıkan habere göre; Galatasaray, Suat için Berlin ekibiyle temasa geçti. Aslan'ın 26 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.



SCHALKE 11 MILYON EURO ÖDEDİ

4 kez Alman Milli Takım forması giyen Suat Serdar, 2018 yazında Mainz'dan Schalke'ye 11 milyon euro, 2021'de ise Schalke'den Hertha Berlin'e 8 milyon euro bonservisle transfer oldu. Hertha Berlin'de ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapıyor.