Haberler Galatasaray Orta sahaya Suat Serdar

Orta sahaya Suat Serdar

Galatasaray, gelecek sezon da 8+3 kuralının devam edecek olması nedeniyle yerli isimlerle de yakından ilgileniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Orta sahaya Suat Serdar

Sarı-kırmızılı takımın, Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı gündemine aldığı iddia edildi. Kicker'de çıkan habere göre; Galatasaray, Suat için Berlin ekibiyle temasa geçti. Aslan'ın 26 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.


SCHALKE 11 MILYON EURO ÖDEDİ
4 kez Alman Milli Takım forması giyen Suat Serdar, 2018 yazında Mainz'dan Schalke'ye 11 milyon euro, 2021'de ise Schalke'den Hertha Berlin'e 8 milyon euro bonservisle transfer oldu. Hertha Berlin'de ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapıyor.

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